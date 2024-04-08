08 апреля 2024

Участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение, пропал со связи. Позже по мечту жительства нашли его тело», — передает информацию источника telegram-канал Shot. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее телеканал 360 сообщал, что Кунгуров отправил своей жене сообщение, угрожая, что покончит с собой. После этого он перестал выходить на связь. На место выехали спасатели.

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Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение, пропал со связи. Позже по мечту жительства нашли его тело», — передает информацию источника telegram-канал Shot. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Ранее телеканал 360 сообщал, что Кунгуров отправил своей жене сообщение, угрожая, что покончит с собой. После этого он перестал выходить на связь. На место выехали спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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