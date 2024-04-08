Участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве

09 апреля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение, пропал со связи. Позже по мечту жительства нашли его тело», — передает информацию источника telegram-канал Shot. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Ранее телеканал 360 сообщал, что Кунгуров отправил своей жене сообщение, угрожая, что покончит с собой. После этого он перестал выходить на связь. На место выехали спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение, пропал со связи. Позже по мечту жительства нашли его тело», — передает информацию источника telegram-канал Shot. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Ранее телеканал 360 сообщал, что Кунгуров отправил своей жене сообщение, угрожая, что покончит с собой. После этого он перестал выходить на связь. На место выехали спасатели.