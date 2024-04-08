Участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве

Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение, пропал со связи. Позже по мечту жительства нашли его тело», — передает информацию источника telegram-канал Shot. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Ранее телеканал 360 сообщал, что Кунгуров отправил своей жене сообщение, угрожая, что покончит с собой. После этого он перестал выходить на связь. На место выехали спасатели.
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