Общество Список курганских дорог, перекрытых из-за наводнения ГИБДД Курганской области: из-за паводка перекрыты участки дорог 13 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Село Усть-Уйское отрезано от большой земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД. ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут . В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш». Список перекрытых дорог Скрин из telegram-канала ГИБДД 11 дорог перекрыты из-за наводнения Скрин из telegram-канала ГИБДД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД. ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут. В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям