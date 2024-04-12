Список курганских дорог, перекрытых из-за наводнения

В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД.
ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут. В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш».
Список перекрытых дорог
Скрин из telegram-канала ГИБДД
11 дорог перекрыты из-за наводнения
Скрин из telegram-канала ГИБДД
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В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД. ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут. В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш».