12 апреля 2024

Список курганских дорог, перекрытых из-за наводнения

ГИБДД Курганской области: из-за паводка перекрыты участки дорог
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Село Усть-Уйское отрезано от большой земли Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД.

ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут. В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш».

Список перекрытых дорог
Список перекрытых дорог
11 дорог перекрыты из-за наводнения
11 дорог перекрыты из-за наводнения

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В Курганской области, подтопленными из-за паводка, оказались 11 дорог. Список перекрытых в этой связи участков публикует областная ГИБДД. ГИБДД в связи с перекрытием дорог предлагает водителям продумать маршрут заранее. Интерактивную карту перекрытий, ограничений, а также размещения ПВР можно посмотреть тут. В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Перекрытой может оказаться и федеральная трасса «Иртыш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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