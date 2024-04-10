Трассу «Иртыш» и мост над Тоболом в Кургане рискует затопить

Участки двух дорог в Кургане рискует затопить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области несколько дорог попадают в зону подтопления. Специалисты предусмотрели пути объезда для водителей, а также меры и средства поддержки на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщалось на встрече с начальником Ситуационного центра Росавтодора Сергеем Николовым, передает корреспондент URA.RU.

«В потенциально опасности находятся такие точки дорога, как Р-254 „Иртыш“ при подъезде к Кургану, также мост через реку Тобол. Проехали по этим местам, оценили ситуацию. Все необходимые мероприятия будут проводиться. Надеемся, что сдадим этот экзамен», — рассказал на встрече Николов.

Сообщается, что для Курганской области, на случай затопления дорог, выделено около 60 единиц техники. Их приобрели за счет средств подрядных организаций. При возникновении опасности для движения, рассказал Николов, дороги будут перекрыты и подготовлены объездные пути.

Ранее URA.RU писало, что в Курган для отсыпки песка приехали свердловские и тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут готовы засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир».