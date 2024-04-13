Как движется волна наводнения на Курган. Карта

Курган готовится к пику волны
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Пик паводка в Кургане ожидают 15 апреля Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Волну наводнения в Кургане ждут в начале следующей недели — 15 апреля. Согласно прогнозам, большая вода в реке Тобол начнет интенсивно прибывать в ближайшие дни, сообщается в прогнозе гидрологической обстановки в Курганской области.

«Ожидается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол с динамикой до +80 см, а также ее выход в пойму, заполнение стариц и протоков», — указано в прогнозе. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 416 см — +17 см за последние сутки.

Сейчас большая волна дошла до Притобольного округа. Расстояние от села Глядянское до Кургана по трассе — 71 км, по прямой — 63 км. Далее идет Кетовский округ. По пути следования волны под угрозу затопления попадают более двух десятков населенных пунктов и садоводств.

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Почему замедлилась волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган. Фото

Ранее сообщалось, что волна наводнения идет на Курган со скоростью до 20 км в сутки. Об этом заявлял губернатор региона Вадим Шумков. В Звериноголовском округе, в котором ранее затопило несколько сел, уровень воды падает уже вторые сутки. Согласно прогнозу МЧС, в регионе под затопление попадают свыше 60 населенных пунктов. В микрорайонах областного центра и округах идут эвакуации граждан. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — читайте в онлайн-трансляции агентства.

Наводнение в Кургане ожидается 15 апреля
Наводнение в Кургане ожидается 15 апреля

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Волну наводнения в Кургане ждут в начале следующей недели — 15 апреля. Согласно прогнозам, большая вода в реке Тобол начнет интенсивно прибывать в ближайшие дни, сообщается в прогнозе гидрологической обстановки в Курганской области. «Ожидается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол с динамикой до +80 см, а также ее выход в пойму, заполнение стариц и протоков», — указано в прогнозе. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 416 см — +17 см за последние сутки. Сейчас большая волна дошла до Притобольного округа. Расстояние от села Глядянское до Кургана по трассе — 71 км, по прямой — 63 км. Далее идет Кетовский округ. По пути следования волны под угрозу затопления попадают более двух десятков населенных пунктов и садоводств. Ранее сообщалось, что волна наводнения идет на Курган со скоростью до 20 км в сутки. Об этом заявлял губернатор региона Вадим Шумков. В Звериноголовском округе, в котором ранее затопило несколько сел, уровень воды падает уже вторые сутки. Согласно прогнозу МЧС, в регионе под затопление попадают свыше 60 населенных пунктов. В микрорайонах областного центра и округах идут эвакуации граждан. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — читайте в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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