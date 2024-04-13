Почему замедлилась волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган. Фото

Волна наводнения замедлилась из-за перепада высот в пойме Тобола

13 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Волна наводнения замедлилась в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган, замедлилась из-за перепада высот южной и северной части поймы. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «Вода продолжает скапливаться в северной части поймы. Связано это с тем, что южная часть поймы находится на высоте 81 метр над уровнем моря, а северная — 71 метр. Перепад составляет 10 метров. Северная часть ограничена руслом курганского водохранилища. Поэтому из-за перепада высот вода сначала стекает до северного края поймы, а уже затем малыми порциями спускается в Курган», — написал Винштейн. По словам народного синоптика, средняя динамика обычно 40-70 см в сутки. «По этой причине никаких 2-3 метров в сутки у нас быть не может. Сам рельеф местности этому не способствует», — ответил Винштейн. Также он опубликовал свежий снимок со спутника, на котором видно, где находится вода, идущая на Курган. Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в начале следующей недели — 15 апреля. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе составляет 416 см. (+17 см за сутки). Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции. Волна наводнения замедлилась из-за перепада высот в пойме Тобола группа «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган, замедлилась из-за перепада высот южной и северной части поймы. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «Вода продолжает скапливаться в северной части поймы. Связано это с тем, что южная часть поймы находится на высоте 81 метр над уровнем моря, а северная — 71 метр. Перепад составляет 10 метров. Северная часть ограничена руслом курганского водохранилища. Поэтому из-за перепада высот вода сначала стекает до северного края поймы, а уже затем малыми порциями спускается в Курган», — написал Винштейн. По словам народного синоптика, средняя динамика обычно 40-70 см в сутки. «По этой причине никаких 2-3 метров в сутки у нас быть не может. Сам рельеф местности этому не способствует», — ответил Винштейн. Также он опубликовал свежий снимок со спутника, на котором видно, где находится вода, идущая на Курган. Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в начале следующей недели — 15 апреля. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе составляет 416 см. (+17 см за сутки). Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.