Почему замедлилась волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган. Фото

Волна наводнения замедлилась из-за перепада высот в пойме Тобола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
Волна наводнения замедлилась в Курганской области Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган, замедлилась из-за перепада высот южной и северной части поймы. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

«Вода продолжает скапливаться в северной части поймы. Связано это с тем, что южная часть поймы находится на высоте 81 метр над уровнем моря, а северная — 71 метр. Перепад составляет 10 метров. Северная часть ограничена руслом курганского водохранилища. Поэтому из-за перепада высот вода сначала стекает до северного края поймы, а уже затем малыми порциями спускается в Курган», — написал Винштейн.

По словам народного синоптика, средняя динамика обычно 40-70 см в сутки. «По этой причине никаких 2-3 метров в сутки у нас быть не может. Сам рельеф местности этому не способствует», — ответил Винштейн. Также он опубликовал свежий снимок со спутника, на котором видно, где находится вода, идущая на Курган.

Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в начале следующей недели — 15 апреля. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе составляет 416 см. (+17 см за сутки). Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.

Волна наводнения замедлилась из-за перепада высот в пойме Тобола
Волна наводнения замедлилась из-за перепада высот в пойме Тобола
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волна наводнения, идущая по Тоболу на Курган, замедлилась из-за перепада высот южной и северной части поймы. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «Вода продолжает скапливаться в северной части поймы. Связано это с тем, что южная часть поймы находится на высоте 81 метр над уровнем моря, а северная — 71 метр. Перепад составляет 10 метров. Северная часть ограничена руслом курганского водохранилища. Поэтому из-за перепада высот вода сначала стекает до северного края поймы, а уже затем малыми порциями спускается в Курган», — написал Винштейн. По словам народного синоптика, средняя динамика обычно 40-70 см в сутки. «По этой причине никаких 2-3 метров в сутки у нас быть не может. Сам рельеф местности этому не способствует», — ответил Винштейн. Также он опубликовал свежий снимок со спутника, на котором видно, где находится вода, идущая на Курган. Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в начале следующей недели — 15 апреля. По данным на 13 апреля, уровень воды в Тоболе составляет 416 см. (+17 см за сутки). Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...