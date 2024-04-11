11 апреля 2024

Уровень воды в Кургане и Притобольном округе продолжает нарастать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, поселок, паводок, наводнение, река, дом
В регионе введен режим ЧС из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Вода в Притобольном округе Курганской области и областном центре нарастает по 8-10 сантиметров. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. При этом в Звериноголовском и Целинном округах фиксируют снижение.

«Вода по сантиметру-два снижается в Звериноголовском и Целинном округах и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане. Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

На данный момент сброс с Каратамарского водохранилища в Казахстане снижен до 350 кубометров в секунду. Пик паводка в Кургане ожидают 14—15 апреля. О других значимых событиях, связанных с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вода в Притобольном округе Курганской области и областном центре нарастает по 8-10 сантиметров. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. При этом в Звериноголовском и Целинном округах фиксируют снижение. «Вода по сантиметру-два снижается в Звериноголовском и Целинном округах и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане. Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. На данный момент сброс с Каратамарского водохранилища в Казахстане снижен до 350 кубометров в секунду. Пик паводка в Кургане ожидают 14—15 апреля. О других значимых событиях, связанных с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...