Уровень воды в Кургане и Притобольном округе продолжает нарастать

Вода в Притобольном округе Курганской области и областном центре нарастает по 8-10 сантиметров. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. При этом в Звериноголовском и Целинном округах фиксируют снижение.
«Вода по сантиметру-два снижается в Звериноголовском и Целинном округах и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане. Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
На данный момент сброс с Каратамарского водохранилища в Казахстане снижен до 350 кубометров в секунду. Пик паводка в Кургане ожидают 14—15 апреля. О других значимых событиях, связанных с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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Вода в Притобольном округе Курганской области и областном центре нарастает по 8-10 сантиметров. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. При этом в Звериноголовском и Целинном округах фиксируют снижение. «Вода по сантиметру-два снижается в Звериноголовском и Целинном округах и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане. Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. На данный момент сброс с Каратамарского водохранилища в Казахстане снижен до 350 кубометров в секунду. Пик паводка в Кургане ожидают 14—15 апреля. О других значимых событиях, связанных с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.