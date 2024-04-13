Звезда шансона Барецкий вместо ключей от замка Пугачевой получил по лицу двумя розами

Шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой

13 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Девушка ударила Барецкого по лицу двумя розами Фото: Сергей Коньков/ТАСС Известный шоумен, шансон-певец Стас Барецкий отправился в деревню Грязь, чтобы осмотреть замок певицы Аллы Пугачевой, утверждая, что он стал его новым владельцем. Однако он не нашел ключи, а после того, как хотел вручить прохожей девушке розы, получил удар по лицу. «Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи», — сказал Барецкий при входе на участок изданию News.ru. При этом он заявил, что если ключи не найдутся, можно войти через черный вход. Однако Барецкий не стал проникать на участок и вместо этого направился в цветочный магазин, где приобрел цветы для случайной прохожей. В итоге, несмотря на совет продавщицы купить три розы, шоумен все же отдал женщине два цветка и попытался получить ее номер телефона. Но его жест не был оценен — в ответ он получил удар букетом по лицу. Разочарованный Барецкий затем отправился в продуктовый магазин. В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми улетела из России в Израиль. В ноябре 2023 года Барецкий заявил, что выкупил замок певицы в деревне Грязь. Позднее он утверждал, что поставил артистке условие для возвращения ей замка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный шоумен, шансон-певец Стас Барецкий отправился в деревню Грязь, чтобы осмотреть замок певицы Аллы Пугачевой, утверждая, что он стал его новым владельцем. Однако он не нашел ключи, а после того, как хотел вручить прохожей девушке розы, получил удар по лицу. «Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи», — сказал Барецкий при входе на участок изданию News.ru. При этом он заявил, что если ключи не найдутся, можно войти через черный вход. Однако Барецкий не стал проникать на участок и вместо этого направился в цветочный магазин, где приобрел цветы для случайной прохожей. В итоге, несмотря на совет продавщицы купить три розы, шоумен все же отдал женщине два цветка и попытался получить ее номер телефона. Но его жест не был оценен — в ответ он получил удар букетом по лицу. Разочарованный Барецкий затем отправился в продуктовый магазин. В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми улетела из России в Израиль. В ноябре 2023 года Барецкий заявил, что выкупил замок певицы в деревне Грязь. Позднее он утверждал, что поставил артистке условие для возвращения ей замка.