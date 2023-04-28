Mash опроверг покупку Барецким замка Пугачевой

28 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Шоумен Барецкий не покупал замок Пугачевой за 450 миллионов рублей Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) до сих пор не продали. Он также принадлежит покинувшим Россию звездам. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Инфа о его покупке Стасом Барецким за 450 млн рублей — фейк и вялая попытка хайпануть. По нашим данным, владельцем дома площадью около 3000 квадратных метров с 20 комнатами, бассейном и подземным гаражом до сих пор является иноагент Галкин. И никаких сделок с ним в последнее время не было», — заявили авторы канала. По данным Mash, стоимость здания достигает одного миллиарда рублей. Ранее Барецкий заявлял, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой за 450 миллионов рублей в Подмосковье и хочет превратить его в крематорий. Шоумен отметил, что переговоры шли очень тяжело. По его словам, Пугачева торопилась провести сделку, потому что нуждалась в деньгах, передает телеканал 360.

Замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) до сих пор не продали. Он также принадлежит покинувшим Россию звездам. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Инфа о его покупке Стасом Барецким за 450 млн рублей — фейк и вялая попытка хайпануть. По нашим данным, владельцем дома площадью около 3000 квадратных метров с 20 комнатами, бассейном и подземным гаражом до сих пор является иноагент Галкин. И никаких сделок с ним в последнее время не было», — заявили авторы канала. По данным Mash, стоимость здания достигает одного миллиарда рублей. Ранее Барецкий заявлял, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой за 450 миллионов рублей в Подмосковье и хочет превратить его в крематорий. Шоумен отметил, что переговоры шли очень тяжело. По его словам, Пугачева торопилась провести сделку, потому что нуждалась в деньгах, передает телеканал 360.