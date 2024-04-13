В Сиднее неизвестный устроил массовую резню в торговом центре. Фото, видео

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее, пишет The Guardian Фото:

Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian.

«Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей.

Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале.

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Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian. «Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей. Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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