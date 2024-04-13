Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian.
«Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей.
Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian. «Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей. Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале.