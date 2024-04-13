В Сиднее неизвестный устроил массовую резню в торговом центре. Фото, видео

13 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее, пишет The Guardian Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian. «Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей. Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале. The Synney Morning Herald . Фото: The Sidney Morning Herald . Фото: The Sydney Morning Herald . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия. Об этом пишет газета The Guardian. «Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел в центре города и привел к гибели шести человек. Число жертв может увеличиться, так как еще несколько людей получили ранения, включая детей. Нападавшего удалось ликвидировать. Сейчас полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания, заключили в материале.