В Москве умерла потомок Александра Пушкина — оперная певица Майя Пушкина

13 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Майя Пушкина скончалась на 86-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве в возрасте 85 лет ушла из жизни оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина. Она была потомком русского поэта Александра Пушкина через его младшего брата Льва. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В Москве умерла 85-летняя Майя Пушкина», — передает слова источника «Известия». Отмечается, что Майя скончалась 10 апреля. В последние дни ее жизни она испытывала трудности с передвижением и была прикована к постели. Несколько месяцев назад Майя находилась в паллиативном отделении и упорно отказывалась ложиться в больницу, но в конечном итоге согласилась на это. Ее ученики регулярно навещали ее. По словам источника, в итоге Майя убедила родственников забрать ее домой. Кроме того, Майя узнала о своем родстве с Александром Пушкиным уже в зрелом возрасте. Ее предок Лев Пушкин был известен как литературный секретарь великого русского поэта, заключил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в возрасте 85 лет ушла из жизни оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина. Она была потомком русского поэта Александра Пушкина через его младшего брата Льва. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В Москве умерла 85-летняя Майя Пушкина», — передает слова источника «Известия». Отмечается, что Майя скончалась 10 апреля. В последние дни ее жизни она испытывала трудности с передвижением и была прикована к постели. Несколько месяцев назад Майя находилась в паллиативном отделении и упорно отказывалась ложиться в больницу, но в конечном итоге согласилась на это. Ее ученики регулярно навещали ее. По словам источника, в итоге Майя убедила родственников забрать ее домой. Кроме того, Майя узнала о своем родстве с Александром Пушкиным уже в зрелом возрасте. Ее предок Лев Пушкин был известен как литературный секретарь великого русского поэта, заключил источник.