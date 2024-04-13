В Москве умерла потомок Александра Пушкина — оперная певица Майя Пушкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Майя Пушкина скончалась на 86-м году жизни Фото:

В Москве в возрасте 85 лет ушла из жизни оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина. Она была потомком русского поэта Александра Пушкина через его младшего брата Льва. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве умерла 85-летняя Майя Пушкина», — передает слова источника «Известия». Отмечается, что Майя скончалась 10 апреля. В последние дни ее жизни она испытывала трудности с передвижением и была прикована к постели.

Несколько месяцев назад Майя находилась в паллиативном отделении и упорно отказывалась ложиться в больницу, но в конечном итоге согласилась на это. Ее ученики регулярно навещали ее. По словам источника, в итоге Майя убедила родственников забрать ее домой. Кроме того, Майя узнала о своем родстве с Александром Пушкиным уже в зрелом возрасте. Ее предок Лев Пушкин был известен как литературный секретарь великого русского поэта, заключил источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в возрасте 85 лет ушла из жизни оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина. Она была потомком русского поэта Александра Пушкина через его младшего брата Льва. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В Москве умерла 85-летняя Майя Пушкина», — передает слова источника «Известия». Отмечается, что Майя скончалась 10 апреля. В последние дни ее жизни она испытывала трудности с передвижением и была прикована к постели. Несколько месяцев назад Майя находилась в паллиативном отделении и упорно отказывалась ложиться в больницу, но в конечном итоге согласилась на это. Ее ученики регулярно навещали ее. По словам источника, в итоге Майя убедила родственников забрать ее домой. Кроме того, Майя узнала о своем родстве с Александром Пушкиным уже в зрелом возрасте. Ее предок Лев Пушкин был известен как литературный секретарь великого русского поэта, заключил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...