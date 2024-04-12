В реках Тюменской области за сутки вырос уровень воды

Самый большой уровень зафиксировали в реке Тобол Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. Об этом свидетельствуют данные гидропостов.

«На 12 апреля 2024 года уровень воды в реке Тобол, находящегося в Иевлево, составляет 211 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 35 см. В реке Тобол, находящегося в Ялуторовске, составляет 382 cм над нулем поста. Уровень повысился на 26 см», — следует из данных гидропостов. По данным информцентра правительства региона, неблагоприятных и опасных явлений на реках нет.

Ялуторовск (река Тобол) — 382 см (+26 см за сутки). Критический уровень — 650 см.

Исетское (река Исеть) — 332 см (-9). Абсолютный максимум — 2281 см (2004 год).

Иевлево (река Тобол) — 211 см (+35). Критический уровень — 650 см.

Ишим (река Ишим) — 171 см (+17). Критический уровень — 750 см.

Богандинское (река Пышма) — 144 см (+19). Абсолютный максимум — 661 см (2002 год).

Тюмень (река Тура) — 109 см (+21). Критическая отметка — 948 см