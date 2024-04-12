12 апреля 2024

В реках Тюменской области за сутки вырос уровень воды

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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, наводнение, подтопление
Самый большой уровень зафиксировали в реке Тобол Фото:
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В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. Об этом свидетельствуют данные гидропостов.

«На 12 апреля 2024 года уровень воды в реке Тобол, находящегося в Иевлево, составляет 211 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 35 см. В реке Тобол, находящегося в Ялуторовске, составляет 382 cм над нулем поста. Уровень повысился на 26 см», — следует из данных гидропостов. По данным информцентра правительства региона, неблагоприятных и опасных явлений на реках нет.

  • Ялуторовск (река Тобол) — 382 см (+26 см за сутки). Критический уровень — 650 см.
  • Исетское (река Исеть) — 332 см (-9). Абсолютный максимум — 2281 см (2004 год).
  • Иевлево (река Тобол) — 211 см (+35). Критический уровень — 650 см.
  • Ишим (река Ишим) — 171 см (+17). Критический уровень — 750 см.
  • Богандинское (река Пышма) — 144 см (+19). Абсолютный максимум — 661 см (2002 год).
  • Тюмень (река Тура) — 109 см (+21). Критическая отметка — 948 см

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В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. Об этом свидетельствуют данные гидропостов. «На 12 апреля 2024 года уровень воды в реке Тобол, находящегося в Иевлево, составляет 211 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 35 см. В реке Тобол, находящегося в Ялуторовске, составляет 382 cм над нулем поста. Уровень повысился на 26 см», — следует из данных гидропостов. По данным информцентра правительства региона, неблагоприятных и опасных явлений на реках нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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