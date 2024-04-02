Блиновская заложит имущество, чтобы погасить долги

Блогер Елена Блиновская, признанная виновной в неуплате налогов, готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Об этом сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова.
«[Блиновская] готова заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, порядке передачи в залог недвижимого имущества, которое есть у Елены, у ее семьи. До настоящего момента ответа от ФНС не последовало», — сообщила Shot адвокат.
2 апреля Арбитражный суд отказал Блиновской в перерасчете суммы ее долга с 1,4 млрд рублей до 263,4 млн. Кроме того, суд назначил 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые проводила блогер.
Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии.
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