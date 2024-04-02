Блиновская заложит имущество, чтобы погасить долги

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Блиновская проиграла суд налоговой Фото:

Блогер Елена Блиновская, признанная виновной в неуплате налогов, готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Об этом сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

«[Блиновская] готова заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, порядке передачи в залог недвижимого имущества, которое есть у Елены, у ее семьи. До настоящего момента ответа от ФНС не последовало», — сообщила Shot адвокат.

2 апреля Арбитражный суд отказал Блиновской в перерасчете суммы ее долга с 1,4 млрд рублей до 263,4 млн. Кроме того, суд назначил 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые проводила блогер.

Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии.

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Блогер Елена Блиновская, признанная виновной в неуплате налогов, готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Об этом сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова. «[Блиновская] готова заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, порядке передачи в залог недвижимого имущества, которое есть у Елены, у ее семьи. До настоящего момента ответа от ФНС не последовало», — сообщила Shot адвокат. 2 апреля Арбитражный суд отказал Блиновской в перерасчете суммы ее долга с 1,4 млрд рублей до 263,4 млн. Кроме того, суд назначил 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые проводила блогер. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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