Блиновская заложит имущество, чтобы погасить долги

02 апреля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Блиновская проиграла суд налоговой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блогер Елена Блиновская, признанная виновной в неуплате налогов, готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Об этом сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова. «[Блиновская] готова заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, порядке передачи в залог недвижимого имущества, которое есть у Елены, у ее семьи. До настоящего момента ответа от ФНС не последовало», — сообщила Shot адвокат. 2 апреля Арбитражный суд отказал Блиновской в перерасчете суммы ее долга с 1,4 млрд рублей до 263,4 млн. Кроме того, суд назначил 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые проводила блогер. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Елена Блиновская, признанная виновной в неуплате налогов, готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Об этом сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова. «[Блиновская] готова заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, порядке передачи в залог недвижимого имущества, которое есть у Елены, у ее семьи. До настоящего момента ответа от ФНС не последовало», — сообщила Shot адвокат. 2 апреля Арбитражный суд отказал Блиновской в перерасчете суммы ее долга с 1,4 млрд рублей до 263,4 млн. Кроме того, суд назначил 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые проводила блогер. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии.