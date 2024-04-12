12 апреля 2024

В Тюменской области за год загородные дома подорожали на 23%

© Служба новостей «URA.RU»
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У тюменцев на 8% уменьшился интерес к покупке загородных объектов Фото:

В 2024 году средняя цена загородной недвижимости в Тюменской области выросла на 23%. В то же время арендная ставка поднялась на 75%. Об этом рассказали руководитель направления вторичной и загородной «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин по итогам анализа I квартала 2023 и 2024 года.

«В Тюменской области средняя цена дома выросла на 23%, а арендная ставка по ним поднялась на 75%. При этом на 8% уменьшился и интерес тюменцев к покупке загородных объектов», — слова Еремкина передает РБК Тюмень. Средняя стоимость такого жилья составила 6,5 миллиона рублей, а цена аренды — 70 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году цены на загородную недвижимость увеличились практически на семь миллионов рублей. По словам специалистов, средняя площадь дома сократилась на 2%. Как рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, в 2023 году ожидается понижение средней площади дома в продаже при росте стоимости квадратного метра.

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В 2024 году средняя цена загородной недвижимости в Тюменской области выросла на 23%. В то же время арендная ставка поднялась на 75%. Об этом рассказали руководитель направления вторичной и загородной «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин по итогам анализа I квартала 2023 и 2024 года. «В Тюменской области средняя цена дома выросла на 23%, а арендная ставка по ним поднялась на 75%. При этом на 8% уменьшился и интерес тюменцев к покупке загородных объектов», — слова Еремкина передает РБК Тюмень. Средняя стоимость такого жилья составила 6,5 миллиона рублей, а цена аренды — 70 тысяч рублей в месяц. В прошлом году цены на загородную недвижимость увеличились практически на семь миллионов рублей. По словам специалистов, средняя площадь дома сократилась на 2%. Как рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, в 2023 году ожидается понижение средней площади дома в продаже при росте стоимости квадратного метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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