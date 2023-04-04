Цены на загородные дома в Тюменской области увеличились почти на 7 млн рублей

При этом средняя площадь дома сократилась на 2% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области за год поднялись цены на загородные дома практически до 7 миллионов рублей. Об этом рассказали аналитики сервиса по недвижимости «Циан».

«В Тюменской области за год загородные дома поднялись на 14%. В 2022 году случилось два скачка цен: весной стоимость выросла на 3,5%-4,5%, а осенью на 8%. Таким образом, средняя стоимость загородного дома в Тюменской области в 2023 году выросла до 6,82 миллионов рублей», — сообщили аналитики «Циан» журналистам РБК Тюмень.

По словам специалистов, средняя площадь дома сократилась на 2%, составив 115,6 метра квадратных. Как рассказал Алексея Попова, руководителя «Циан.Аналитики», в 2023 году ожидается понижение средней площади дома в продаже при росте стоимости квадратного метра.

Ранее писали, что Тюменские риелторы рассказали, почему нельзя покупать загородную недвижимость летом. Все потому, что выгодная покупка загородной недвижимости в отличие от городской зависит от сезонности. Самый выгодный сезон — это зима, поскольку все цены на недвижимость спадают. Также стоит рассматривать варианты для покупки весной и осенью: в эти периоды видно все недостатки участка.