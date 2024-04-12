Мизулина обратилась к правоохранителям по поводу избиения юной пермячки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась случаем с избиением и унижением подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«В городе Чайковский подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. В telegram-каналах пишут, что это произошло около четвертой школы. Обратились в МВД по этой ситуации», — пояснила в посте Мизулина.

URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.

В Чайковском подростки избили и унизили девочку telegram-канал Екатерины Мизулиной Фото: