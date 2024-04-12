12 апреля 2024

Мизулина заинтересовалась случаем с унижением юной пермячки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина обратилась к правоохранителям по поводу избиения юной пермячки Фото:

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась случаем с избиением и унижением подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«В городе Чайковский подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. В telegram-каналах пишут, что это произошло около четвертой школы. Обратились в МВД по этой ситуации», — пояснила в посте Мизулина.

URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.

В Чайковском подростки избили и унизили девочку
В Чайковском подростки избили и унизили девочку
Фото:

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Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась случаем с избиением и унижением подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «В городе Чайковский подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. В telegram-каналах пишут, что это произошло около четвертой школы. Обратились в МВД по этой ситуации», — пояснила в посте Мизулина. URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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