12 апреля 2024

В Нижневартовске мужчина бегает по крыше и угрожает покончить с собой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
На месте работает скорая помощь Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) бегает по строительным лесам по улице Маршала Жукова, №16 и угрожает покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы.

«Мужчина бегает по строительным лесам дома №16 по улице Маршала Жукова. Говорят, что только недавно на место вызвали экстренные службы», — передают очевидцы «Типичный краб Нижневартовск». Они утверждают, что мужчина угрожает покончить с собой.

Сейчас на месте уже работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Полиция все оцепила, передают очевидцы.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска (ХМАО) бегает по строительным лесам по улице Маршала Жукова, №16 и угрожает покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы. «Мужчина бегает по строительным лесам дома №16 по улице Маршала Жукова. Говорят, что только недавно на место вызвали экстренные службы», — передают очевидцы «Типичный краб Нижневартовск». Они утверждают, что мужчина угрожает покончить с собой. Сейчас на месте уже работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Полиция все оцепила, передают очевидцы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...