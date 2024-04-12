В Нижневартовске мужчина бегает по крыше и угрожает покончить с собой. Видео

13 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

На месте работает скорая помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) бегает по строительным лесам по улице Маршала Жукова, №16 и угрожает покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы. «Мужчина бегает по строительным лесам дома №16 по улице Маршала Жукова. Говорят, что только недавно на место вызвали экстренные службы», — передают очевидцы «Типичный краб Нижневартовск». Они утверждают, что мужчина угрожает покончить с собой. Сейчас на месте уже работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Полиция все оцепила, передают очевидцы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска (ХМАО) бегает по строительным лесам по улице Маршала Жукова, №16 и угрожает покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы. «Мужчина бегает по строительным лесам дома №16 по улице Маршала Жукова. Говорят, что только недавно на место вызвали экстренные службы», — передают очевидцы «Типичный краб Нижневартовск». Они утверждают, что мужчина угрожает покончить с собой. Сейчас на месте уже работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Полиция все оцепила, передают очевидцы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ ожидается.