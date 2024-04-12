На месте работает скорая помощь
Житель Нижневартовска (ХМАО) бегает по строительным лесам по улице Маршала Жукова, №16 и угрожает покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы.
«Мужчина бегает по строительным лесам дома №16 по улице Маршала Жукова. Говорят, что только недавно на место вызвали экстренные службы», — передают очевидцы «Типичный краб Нижневартовск». Они утверждают, что мужчина угрожает покончить с собой.
Сейчас на месте уже работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Полиция все оцепила, передают очевидцы.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ ожидается.
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