В Тюменской области сбили ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу. Фото

13 апреля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Ребенок получил травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В поселке Московском 12-летняя школьница на самокате сбита сегодня автомобилем Volkswagen на улице Бурлаки, 9. Предварительно, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителем оказался 58-летний мужчина. По словам ведомства, он не успел остановиться. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: telegram-канал «ГИБДД по Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В поселке Московском 12-летняя школьница на самокате сбита сегодня автомобилем Volkswagen на улице Бурлаки, 9. Предварительно, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителем оказался 58-летний мужчина. По словам ведомства, он не успел остановиться. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.