В поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«В поселке Московском 12-летняя школьница на самокате сбита сегодня автомобилем Volkswagen на улице Бурлаки, 9. Предварительно, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водителем оказался 58-летний мужчина. По словам ведомства, он не успел остановиться. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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