12 апреля 2024

В Тюменской области сбили ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Ребенок получил травмы Фото:

В поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«В поселке Московском 12-летняя школьница на самокате сбита сегодня автомобилем Volkswagen на улице Бурлаки, 9. Предварительно, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Водителем оказался 58-летний мужчина. По словам ведомства, он не успел остановиться. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В поселке Московском 12-летняя школьница на самокате сбита сегодня автомобилем Volkswagen на улице Бурлаки, 9. Предварительно, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителем оказался 58-летний мужчина. По словам ведомства, он не успел остановиться. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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