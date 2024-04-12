12 апреля 2024

Посылка из Таджикистана вызвала переполох на свердловской почте

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта россии, посылка
Посылка внезапно начала издавать звуки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из отделений почты случился переполох из-за внезапно «запищавшей» посылки из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и служебно-розыскная собака полиции. Опасных и криминальных предметов в посылке не обнаружено. Ее хозяином оказался молодой человек, 1998 года рождения. Он в качестве подарка отправил своему родственнику сотовый телефон „Редми“ 10», — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В помещении у телефона зазвонил будильник, который и устроил переполох в почтовом отделении. Проверочным мероприятиям сыщиков дан отбой.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из отделений почты случился переполох из-за внезапно «запищавшей» посылки из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и служебно-розыскная собака полиции. Опасных и криминальных предметов в посылке не обнаружено. Ее хозяином оказался молодой человек, 1998 года рождения. Он в качестве подарка отправил своему родственнику сотовый телефон „Редми“ 10», — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. В помещении у телефона зазвонил будильник, который и устроил переполох в почтовом отделении. Проверочным мероприятиям сыщиков дан отбой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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