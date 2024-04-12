Посылка из Таджикистана вызвала переполох на свердловской почте

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из отделений почты случился переполох из-за внезапно «запищавшей» посылки из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и служебно-розыскная собака полиции. Опасных и криминальных предметов в посылке не обнаружено. Ее хозяином оказался молодой человек, 1998 года рождения. Он в качестве подарка отправил своему родственнику сотовый телефон „Редми“ 10», — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В помещении у телефона зазвонил будильник, который и устроил переполох в почтовом отделении. Проверочным мероприятиям сыщиков дан отбой.
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