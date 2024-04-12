12 апреля 2024

Глава СКР взял на контроль избиение детей в ЯНАО со стороны мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
Несовершеннолетние мигранты издевались над ямальскими детьми Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения мигрантами детей из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту СУ СК России по ЯНАО проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении представителей ведомства.

В соцсетях сообщалось о фактах избиения и травли детей в Новом Уренгое. По словам ведомства, над ними издевались несовершеннолетние мигранты.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения мигрантами детей из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По данному факту СУ СК России по ЯНАО проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении представителей ведомства. В соцсетях сообщалось о фактах избиения и травли детей в Новом Уренгое. По словам ведомства, над ними издевались несовершеннолетние мигранты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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