Глава СКР взял на контроль избиение детей в ЯНАО со стороны мигрантов

Несовершеннолетние мигранты издевались над ямальскими детьми
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения мигрантами детей из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По данному факту СУ СК России по ЯНАО проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении представителей ведомства.
В соцсетях сообщалось о фактах избиения и травли детей в Новом Уренгое. По словам ведомства, над ними издевались несовершеннолетние мигранты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!