«Автомобилист» спасся в битве с «Металлургом» за финал Кубка Гагарина

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18 апреля решится, кто выйдет в финал
18 апреля решится, кто выйдет в финал Фото:

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» (Магнитогорск) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-3). Игра проходила в КРК «Уралец».

Она закончилась со счетом 5:3. За «Авто» забивали Никита Трямкин, Артем Каштанов, Алексей Макеев, Баранцев Денис и Стефан Да Коста. В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров. Решающая игра пройдет 15 апреля на стадионе «Арена-Металлург».

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» (Магнитогорск) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-3). Игра проходила в КРК «Уралец». Она закончилась со счетом 5:3. За «Авто» забивали Никита Трямкин, Артем Каштанов, Алексей Макеев, Баранцев Денис и Стефан Да Коста. В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров. Решающая игра пройдет 15 апреля на стадионе «Арена-Металлург».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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