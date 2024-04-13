«Автомобилист» спасся в битве с «Металлургом» за финал Кубка Гагарина

18 апреля решится, кто выйдет в финал
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» (Магнитогорск) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-3). Игра проходила в КРК «Уралец».
Она закончилась со счетом 5:3. За «Авто» забивали Никита Трямкин, Артем Каштанов, Алексей Макеев, Баранцев Денис и Стефан Да Коста. В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров. Решающая игра пройдет 15 апреля на стадионе «Арена-Металлург».
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