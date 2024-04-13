В Тюмень по технической причине вернулся самолет, летевший в ХМАО

13 апреля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Вернулся самолет авиакомпании Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорт Рощино (Тюмень) 13 апреля вернулся самолет авиакомпании Utair, который направлялся в ХМАО. Все произошло из-за технической причины, сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Рощино 13 апреля 05:42 (мск). Возврат на место стоянки воздушного судна с предварительного старта Мк-300 по технической причине. Воздушное судно АТ-75М. Рейс UTA-319 Тюмень — Ханты-Мансийск. Эксплуатируется авиакомпанией Utair», — указано в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается. Ранее самолет Utair вернулся в Пермь после взлета. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, однако по техническим причинам командир судна отменил полет. В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорт Рощино (Тюмень) 13 апреля вернулся самолет авиакомпании Utair, который направлялся в ХМАО. Все произошло из-за технической причины, сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Рощино 13 апреля 05:42 (мск). Возврат на место стоянки воздушного судна с предварительного старта Мк-300 по технической причине. Воздушное судно АТ-75М. Рейс UTA-319 Тюмень — Ханты-Мансийск. Эксплуатируется авиакомпанией Utair», — указано в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается. Ранее самолет Utair вернулся в Пермь после взлета. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, однако по техническим причинам командир судна отменил полет. В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72.