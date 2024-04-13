В Тюмень по технической причине вернулся самолет, летевший в ХМАО

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ютейр, сотрудники аэропорта
Вернулся самолет авиакомпании Utair Фото:

В аэропорт Рощино (Тюмень) 13 апреля вернулся самолет авиакомпании Utair, который направлялся в ХМАО. Все произошло из-за технической причины, сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

«Аэропорт Рощино 13 апреля 05:42 (мск). Возврат на место стоянки воздушного судна с предварительного старта Мк-300 по технической причине. Воздушное судно АТ-75М. Рейс UTA-319 Тюмень — Ханты-Мансийск. Эксплуатируется авиакомпанией Utair», — указано в telegram-канале.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается.

Ранее самолет Utair вернулся в Пермь после взлета. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, однако по техническим причинам командир судна отменил полет. В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72.

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В аэропорт Рощино (Тюмень) 13 апреля вернулся самолет авиакомпании Utair, который направлялся в ХМАО. Все произошло из-за технической причины, сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «Аэропорт Рощино 13 апреля 05:42 (мск). Возврат на место стоянки воздушного судна с предварительного старта Мк-300 по технической причине. Воздушное судно АТ-75М. Рейс UTA-319 Тюмень — Ханты-Мансийск. Эксплуатируется авиакомпанией Utair», — указано в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается. Ранее самолет Utair вернулся в Пермь после взлета. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, однако по техническим причинам командир судна отменил полет. В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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