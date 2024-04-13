В Курганской области выпадет снег

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Снег Курган, зима, снегопад
В Курганской области местами выпадет мокрый снег Фото:

В Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом предупреждают метеорологи регионального ЦГМС на своем сайте.

«На территории Курганской области ожидаются в ближайшие сутки умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Похолодает ночью до 0, +5 градусов», — указано в прогнозе метеорологов.

В Кургане 14 апреля ночью также похолодает до +3, +5 градусов. Днем ожидается до +8 градусов тепла. В городе пройдет дождь, отмечается в прогнозе погоды.

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В Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом предупреждают метеорологи регионального ЦГМС на своем сайте. «На территории Курганской области ожидаются в ближайшие сутки умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Похолодает ночью до 0, +5 градусов», — указано в прогнозе метеорологов. В Кургане 14 апреля ночью также похолодает до +3, +5 градусов. Днем ожидается до +8 градусов тепла. В городе пройдет дождь, отмечается в прогнозе погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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