В Курганской области выпадет снег

В Курганской области местами выпадет мокрый снег
В Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом предупреждают метеорологи регионального ЦГМС на своем сайте.
«На территории Курганской области ожидаются в ближайшие сутки умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Похолодает ночью до 0, +5 градусов», — указано в прогнозе метеорологов.
В Кургане 14 апреля ночью также похолодает до +3, +5 градусов. Днем ожидается до +8 градусов тепла. В городе пройдет дождь, отмечается в прогнозе погоды.
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