Происшествия Криминал Mash: целью поджигателя во Владимирской области был вице-губернатор Баранов 13 апреля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 + Константин Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью Фото: Правительство Владимирской области/https://t.me/region33vladimir/6537 Неизвестный мужчина во Владимирской области пытался навредить, по предварительной информации, вице-губернатору Константину Баранову. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью владимирского преступника, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Сегодня днем он как раз находился на работе в здании областной администрации», — говорится в публикации. Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с горючим. Одну — в окно администрации, другую — под его автомобиль. Однако водитель, который ждал Баранова у входа, смог спасти. Третью — в Hyundai Creta. Правительство Владимирской области сообщило, что никто не пострадал. Злоумышленник уже задержан. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестный мужчина во Владимирской области пытался навредить, по предварительной информации, вице-губернатору Константину Баранову. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью владимирского преступника, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Сегодня днем он как раз находился на работе в здании областной администрации», — говорится в публикации. Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с горючим. Одну — в окно администрации, другую — под его автомобиль. Однако водитель, который ждал Баранова у входа, смог спасти. Третью — в Hyundai Creta. Правительство Владимирской области сообщило, что никто не пострадал. Злоумышленник уже задержан. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям