Mash: целью поджигателя во Владимирской области был вице-губернатор Баранов

Неизвестный мужчина во Владимирской области пытался навредить, по предварительной информации, вице-губернатору Константину Баранову. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Целью владимирского преступника, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Сегодня днем он как раз находился на работе в здании областной администрации», — говорится в публикации.
Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с горючим. Одну — в окно администрации, другую — под его автомобиль. Однако водитель, который ждал Баранова у входа, смог спасти. Третью — в Hyundai Creta.
Правительство Владимирской области сообщило, что никто не пострадал. Злоумышленник уже задержан. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
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