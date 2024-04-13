Mash: целью поджигателя во Владимирской области был вице-губернатор Баранов

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Константин Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью Фото:

Неизвестный мужчина во Владимирской области пытался навредить, по предварительной информации, вице-губернатору Константину Баранову. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Целью владимирского преступника, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Сегодня днем он как раз находился на работе в здании областной администрации», — говорится в публикации.

Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с горючим. Одну — в окно администрации, другую — под его автомобиль. Однако водитель, который ждал Баранова у входа, смог спасти. Третью — в Hyundai Creta.

Правительство Владимирской области сообщило, что никто не пострадал. Злоумышленник уже задержан. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Неизвестный мужчина во Владимирской области пытался навредить, по предварительной информации, вице-губернатору Константину Баранову. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью владимирского преступника, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Сегодня днем он как раз находился на работе в здании областной администрации», — говорится в публикации. Баранов отметил, что мужчина бросил несколько бутылок с горючим. Одну — в окно администрации, другую — под его автомобиль. Однако водитель, который ждал Баранова у входа, смог спасти. Третью — в Hyundai Creta. Правительство Владимирской области сообщило, что никто не пострадал. Злоумышленник уже задержан. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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