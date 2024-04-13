В селах у Кургана объявлена эвакуация жителей

В Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Об этом сообщили представители администрации в своем telegram-канале.
«Внимание жителей сел Межборное, Утятское, Нагорское. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении представителей местных властей.
В Кургане за последние шесть часов 13 апреля уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Он призвал людей к эвакуации из зоны подтопления.
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В Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Об этом сообщили представители администрации в своем telegram-канале. «Внимание жителей сел Межборное, Утятское, Нагорское. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении представителей местных властей. В Кургане за последние шесть часов 13 апреля уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Он призвал людей к эвакуации из зоны подтопления.