В селах у Кургана объявлена эвакуация жителей

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Притобольном округе эвакуируют жителей из-за наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Об этом сообщили представители администрации в своем telegram-канале.

«Внимание жителей сел Межборное, Утятское, Нагорское. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении представителей местных властей.

В Кургане за последние шесть часов 13 апреля уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Он призвал людей к эвакуации из зоны подтопления.

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В Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Об этом сообщили представители администрации в своем telegram-канале. «Внимание жителей сел Межборное, Утятское, Нагорское. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь», — говорится в сообщении представителей местных властей. В Кургане за последние шесть часов 13 апреля уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Он призвал людей к эвакуации из зоны подтопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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