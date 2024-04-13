В Кургане вырос уровень воды в Тоболе

В Тоболе увеличился уровень воды у Кургана (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане за последние шесть часов 13 апреля уровень воды в Тоболе повысился на 4 сантиметра. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганистан».
«Уровень воды в реке Тобол у Кургана на 20:00 составляет 422 см. Изменение за 6 часов плюс 4 сантиметра», — указано в посте.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Он призвал людей к эвакуации из зоны подтопления.
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