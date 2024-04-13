В поселке под Курганом началась срочная эвакуация из резкого роста уровня воды

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Население призывают к незамедлительной эвакуации Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В поселке Бараба под Курганом проводят срочную эвакуацию жителей из-за резкого повышения уровня Тобола. Об этом свидетельствуют данные гидропостов и сведения администрации Кетовского округа.

«За прошедшие два часа уровень Тобола в поселке Бараба увеличился на 67 сантиметров», — такие данные размещены на электронном сервисе. Администрация округа обратилась с экстренным обращением к жителям населенных пунктов Бараба, Темляково, Лаптева и Новой Затобольной. Население призвали к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления.

Ранее о приближении волны паводка к селам Кетовского округа предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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В поселке Бараба под Курганом проводят срочную эвакуацию жителей из-за резкого повышения уровня Тобола. Об этом свидетельствуют данные гидропостов и сведения администрации Кетовского округа. «За прошедшие два часа уровень Тобола в поселке Бараба увеличился на 67 сантиметров», — такие данные размещены на электронном сервисе. Администрация округа обратилась с экстренным обращением к жителям населенных пунктов Бараба, Темляково, Лаптева и Новой Затобольной. Население призвали к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Ранее о приближении волны паводка к селам Кетовского округа предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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