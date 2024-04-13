В поселке под Курганом началась срочная эвакуация из резкого роста уровня воды

В поселке Бараба под Курганом проводят срочную эвакуацию жителей из-за резкого повышения уровня Тобола. Об этом свидетельствуют данные гидропостов и сведения администрации Кетовского округа.
«За прошедшие два часа уровень Тобола в поселке Бараба увеличился на 67 сантиметров», — такие данные размещены на электронном сервисе. Администрация округа обратилась с экстренным обращением к жителям населенных пунктов Бараба, Темляково, Лаптева и Новой Затобольной. Население призвали к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления.
Ранее о приближении волны паводка к селам Кетовского округа предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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В поселке Бараба под Курганом проводят срочную эвакуацию жителей из-за резкого повышения уровня Тобола. Об этом свидетельствуют данные гидропостов и сведения администрации Кетовского округа. «За прошедшие два часа уровень Тобола в поселке Бараба увеличился на 67 сантиметров», — такие данные размещены на электронном сервисе. Администрация округа обратилась с экстренным обращением к жителям населенных пунктов Бараба, Темляково, Лаптева и Новой Затобольной. Население призвали к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Ранее о приближении волны паводка к селам Кетовского округа предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.