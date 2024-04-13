Шумков призвал эвакуироваться жителей села у Кургана, куда идет паводок

13 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Волна паводка приближается к Кургану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волна паводка приближается к селу Бараба Кетовского округа (Курганская область). Жителям необходимо срочно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Паводок подходит к населенному пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться», — призвал в посте Шумков. Ранее жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Люди обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волна паводка приближается к селу Бараба Кетовского округа (Курганская область). Жителям необходимо срочно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Паводок подходит к населенному пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться», — призвал в посте Шумков. Ранее жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Люди обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.