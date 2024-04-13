Шумков призвал эвакуироваться жителей села у Кургана, куда идет паводок

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Волна паводка приближается к Кургану Фото:

Волна паводка приближается к селу Бараба Кетовского округа (Курганская область). Жителям необходимо срочно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Паводок подходит к населенному пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться», — призвал в посте Шумков.

Ранее жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Люди обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Волна паводка приближается к селу Бараба Кетовского округа (Курганская область). Жителям необходимо срочно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Паводок подходит к населенному пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться», — призвал в посте Шумков. Ранее жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Люди обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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