13 апреля 2024
12 апреля 2024

«ИрАэро» получила допуск на полеты из Челябинска на курорт Киш

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Полеты будут осуществляться два раза в неделю Фото:

Росавиация дала авиакомпании «ИрАэро» допуск к выполнению воздушных перевозок на остров Киш в Персидском заливе. Согласно приказу ведомства от 11 апреля частота полетов на иранский курорт регламентируется двумя рейсами в неделю.

«Выдать допуск и внести изменения в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров компании „ИрАэро“ на воздушную линию „Челябинск-Киш“. Частота полетов — дважды в неделю», — говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Эксперты туристического бизнеса подчеркивают, что получение допуска часто не доходит до открытия полетной программы.

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Росавиация дала авиакомпании «ИрАэро» допуск к выполнению воздушных перевозок на остров Киш в Персидском заливе. Согласно приказу ведомства от 11 апреля частота полетов на иранский курорт регламентируется двумя рейсами в неделю. «Выдать допуск и внести изменения в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров компании „ИрАэро“ на воздушную линию „Челябинск-Киш“. Частота полетов — дважды в неделю», — говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта. Ранее Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Эксперты туристического бизнеса подчеркивают, что получение допуска часто не доходит до открытия полетной программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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