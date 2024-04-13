«ИрАэро» получила допуск на полеты из Челябинска на курорт Киш

Росавиация дала авиакомпании «ИрАэро» допуск к выполнению воздушных перевозок на остров Киш в Персидском заливе. Согласно приказу ведомства от 11 апреля частота полетов на иранский курорт регламентируется двумя рейсами в неделю.
«Выдать допуск и внести изменения в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров компании „ИрАэро“ на воздушную линию „Челябинск-Киш“. Частота полетов — дважды в неделю», — говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта.
Ранее Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Эксперты туристического бизнеса подчеркивают, что получение допуска часто не доходит до открытия полетной программы.
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