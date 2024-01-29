«Уральские авиалинии» получили допуски на полеты из Челябинска в Стамбул и Дубай

29 января 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В случае открытия полетов в Дубай и Стамбул челябинцам станет легче улететь в Европу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Уральские авиалинии» планирует летать из Челябинска в Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ). Как следует из приказа Росавиации, ведомство выдало соответствующие допуски на полет. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. Челябинск — Стамбул и Челябинск — Дубай», — следует из приказа Росавиации. Полеты в Дубай перевозчик намерен осуществлять зимой дважды в неделю на основании административного разрешения авиационных властей ОАЭ. Перевозку в Турцию «Уральские авиалинии» планируют перевозку также зимой и тоже дважды в неделю. «Полеты в Стамбул и Дубай оправданы не только как самостоятельные направления, но и для пересадки в страны Шенгенского соглашения. Однако авиакомпании не спешат рисковать, и получение допуска часто не доходит до открытия полетной программы. Летом в Стамбул летала „Победа“, но с окончанием сезона рейсы отменила, как и в Дагестан перестала летать другая компания», — уточнила URA.RU глава туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. По указанным направлениям уже имеются допуски. В Стамбул могут перевозить пассажиров и грузы «Аэрофлот» и Red Wings, в Дубай — Azur Air. При этом перевозка в январе в данные города из Челябинска, согласно расписанию рейсов аэропорта, не осуществляется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Уральские авиалинии» планирует летать из Челябинска в Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ). Как следует из приказа Росавиации, ведомство выдало соответствующие допуски на полет. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. Челябинск — Стамбул и Челябинск — Дубай», — следует из приказа Росавиации. Полеты в Дубай перевозчик намерен осуществлять зимой дважды в неделю на основании административного разрешения авиационных властей ОАЭ. Перевозку в Турцию «Уральские авиалинии» планируют перевозку также зимой и тоже дважды в неделю. «Полеты в Стамбул и Дубай оправданы не только как самостоятельные направления, но и для пересадки в страны Шенгенского соглашения. Однако авиакомпании не спешат рисковать, и получение допуска часто не доходит до открытия полетной программы. Летом в Стамбул летала „Победа“, но с окончанием сезона рейсы отменила, как и в Дагестан перестала летать другая компания», — уточнила URA.RU глава туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. По указанным направлениям уже имеются допуски. В Стамбул могут перевозить пассажиров и грузы «Аэрофлот» и Red Wings, в Дубай — Azur Air. При этом перевозка в январе в данные города из Челябинска, согласно расписанию рейсов аэропорта, не осуществляется.