Происшествия Авдеев: поджигатель во Владимирской области мог быть под влиянием Украины 13 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 + Целью поджигателя было совершение провокации против власти, считает Авдеев Фото: Василий Заболотных © URA.RU Человек, пытавшийся совершить поджог здания правительства Владимирской области, мог находиться под воздействием украинских мошенников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник. Целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал Андреев в своем telegram-канале. Неизвестный бросил коктейль Молотова возле правительства Владимирской области 13 апреля. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. По информации Mash, целью поджигателя во Владимирской области был вице-губернатор Константин Баранов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Человек, пытавшийся совершить поджог здания правительства Владимирской области, мог находиться под воздействием украинских мошенников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник. Целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал Андреев в своем telegram-канале. Неизвестный бросил коктейль Молотова возле правительства Владимирской области 13 апреля. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. По информации Mash, целью поджигателя во Владимирской области был вице-губернатор Константин Баранов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям