Дети из Волновахи присоединятся к ямальскому отряду по поиску героев ВОВ. Фото

14 апреля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

В честь старта «Вахты памяти» к мемориалу героев ВОВ возложили цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Шесть старшеклассников из Волновахи присоединятся к «Ямальскому плацдарму» в экспедиции «Вахты памяти» в Ленинградской области. Она создана для установления героев Великой Отечественной войны, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «Возложением цветов к мемориалу памяти традиционно ребята дают старт полевому сезону „Вахты памяти“ — двенадцатой для „Ямальского плацдарма“. Шесть волновахских старшеклассников, ребят, которые не понаслышке знают, что такое война, присоединятся к отряду в 20-х числах апреля», — написал Титовский в своем telegram-канале. Вместе с ними в Ленинградскую область отправятся поисковики отряда «Карские экспедиции», а летом прибудет еще и отряд салехардского «Боевого братства», на счету которых 22 установленных героя ВОВ. Также раскопки будут проводиться в Ростовской и Волгоградской областях. Титовский рассказал, что планируется сделать пространство, где на постоянной основе будут выставляться все находки экспедиций. Она разместится в Центральной городской библиотеке, после завершения капремонта. В Центральной библиотеке имени Романа Ругина в Салехарде (ЯНАО) проведут капитальный ремонт и превратят «устаревшее здание» в интересное пространство для обучения и отдыха. Его планируется закончить к юбилею Салехарда в следующем году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть старшеклассников из Волновахи присоединятся к «Ямальскому плацдарму» в экспедиции «Вахты памяти» в Ленинградской области. Она создана для установления героев Великой Отечественной войны, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «Возложением цветов к мемориалу памяти традиционно ребята дают старт полевому сезону „Вахты памяти“ — двенадцатой для „Ямальского плацдарма“. Шесть волновахских старшеклассников, ребят, которые не понаслышке знают, что такое война, присоединятся к отряду в 20-х числах апреля», — написал Титовский в своем telegram-канале. Вместе с ними в Ленинградскую область отправятся поисковики отряда «Карские экспедиции», а летом прибудет еще и отряд салехардского «Боевого братства», на счету которых 22 установленных героя ВОВ. Также раскопки будут проводиться в Ростовской и Волгоградской областях. Титовский рассказал, что планируется сделать пространство, где на постоянной основе будут выставляться все находки экспедиций. Она разместится в Центральной городской библиотеке, после завершения капремонта. В Центральной библиотеке имени Романа Ругина в Салехарде (ЯНАО) проведут капитальный ремонт и превратят «устаревшее здание» в интересное пространство для обучения и отдыха. Его планируется закончить к юбилею Салехарда в следующем году.