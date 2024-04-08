В Центральной библиотеке имени Романа Ругина в Салехарде (ЯНАО) проведут капитальный ремонт и превратят «устаревшее здание» в интересное пространство для обучения и отдыха. Мэр города Алексей Титовский поделился самыми интересными эскизами этой идеи.
«Сегодня готовимся полностью обновить центральную библиотеку имени Ругина. Здание построено в 2001 году и по своему наполнению, концепции устарело. Уверен, получится интересное пространство для обучения и досуга», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Также он рассказал о том, что будет располагаться на этажах обновленного здания: на первом — книжный фонд, на втором — территория для общения молодежи, а на третьем — детская игровая зона. Капремонт планируется закончить к юбилею Салехарда в следующем году.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться.
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В Центральной библиотеке имени Романа Ругина в Салехарде (ЯНАО) проведут капитальный ремонт и превратят «устаревшее здание» в интересное пространство для обучения и отдыха. Мэр города Алексей Титовский поделился самыми интересными эскизами этой идеи. «Сегодня готовимся полностью обновить центральную библиотеку имени Ругина. Здание построено в 2001 году и по своему наполнению, концепции устарело. Уверен, получится интересное пространство для обучения и досуга», — написал Титовский в своем telegram-канале. Также он рассказал о том, что будет располагаться на этажах обновленного здания: на первом — книжный фонд, на втором — территория для общения молодежи, а на третьем — детская игровая зона. Капремонт планируется закончить к юбилею Салехарда в следующем году. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться.