В Центральной библиотеке Салехарда пройдет капитальный ремонт

Капремонт Центральной библиотеке планируется закончить к юбилею Салехарда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Центральной библиотеке имени Романа Ругина в Салехарде (ЯНАО) проведут капитальный ремонт и превратят «устаревшее здание» в интересное пространство для обучения и отдыха. Мэр города Алексей Титовский поделился самыми интересными эскизами этой идеи.

«Сегодня готовимся полностью обновить центральную библиотеку имени Ругина. Здание построено в 2001 году и по своему наполнению, концепции устарело. Уверен, получится интересное пространство для обучения и досуга», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Также он рассказал о том, что будет располагаться на этажах обновленного здания: на первом — книжный фонд, на втором — территория для общения молодежи, а на третьем — детская игровая зона. Капремонт планируется закончить к юбилею Салехарда в следующем году.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться.