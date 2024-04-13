13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Абатский район выдвинулась аэромобильная группировка МЧС из Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, мчс, бинокль, газель, служба спасения, спасатели, спасатель, спецтранспорт
МЧС помогут возвести водоналивную дамбу в Абатском районе Фото:

Спасатели специализированной пожарной части Тюмени выдвинулась в Абатский муниципальный район. В ее состав входит 22 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части города Тюмени в количестве 22 человек выдвинулась из областной столицы в Абатский муниципальный район. Готовность специалистов к выполнению поставленных задач проверил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Максим Азатович Низамов», — написано на сайте ведомства.

Они прибудут туда для возведения водоналивной дамбы, которая нужна для защиты дороги Тюмень — Омск. В данный момент неблагоприятных и опасных явлений на реках не наблюдается.

В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.

Подготовка аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части Тюмени
Подготовка аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части Тюмени
Фото:

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Спасатели специализированной пожарной части Тюмени выдвинулась в Абатский муниципальный район. В ее состав входит 22 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части города Тюмени в количестве 22 человек выдвинулась из областной столицы в Абатский муниципальный район. Готовность специалистов к выполнению поставленных задач проверил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Максим Азатович Низамов», — написано на сайте ведомства. Они прибудут туда для возведения водоналивной дамбы, которая нужна для защиты дороги Тюмень — Омск. В данный момент неблагоприятных и опасных явлений на реках не наблюдается. В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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