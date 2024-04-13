В Абатский район выдвинулась аэромобильная группировка МЧС из Тюмени. Фото

14 апреля 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

МЧС помогут возвести водоналивную дамбу в Абатском районе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Спасатели специализированной пожарной части Тюмени выдвинулась в Абатский муниципальный район. В ее состав входит 22 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части города Тюмени в количестве 22 человек выдвинулась из областной столицы в Абатский муниципальный район. Готовность специалистов к выполнению поставленных задач проверил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Максим Азатович Низамов», — написано на сайте ведомства. Они прибудут туда для возведения водоналивной дамбы, которая нужна для защиты дороги Тюмень — Омск. В данный момент неблагоприятных и опасных явлений на реках не наблюдается. В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе. Подготовка аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части Тюмени Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области https://72.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5254180 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели специализированной пожарной части Тюмени выдвинулась в Абатский муниципальный район. В ее состав входит 22 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части города Тюмени в количестве 22 человек выдвинулась из областной столицы в Абатский муниципальный район. Готовность специалистов к выполнению поставленных задач проверил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Максим Азатович Низамов», — написано на сайте ведомства. Они прибудут туда для возведения водоналивной дамбы, которая нужна для защиты дороги Тюмень — Омск. В данный момент неблагоприятных и опасных явлений на реках не наблюдается. В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.