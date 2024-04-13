Израиль готовится к удару Ирана по стране: что происходит

Al Jazeera: США ожидают атаки Ирана по Израилю 14 апреля

14 апреля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Власти соседних стран закрывают воздушное пространство, а Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. Как страна готовится к возможному удару Ирана — в материале URA.RU. В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, требуя проведения досрочных выборов и освобождения заложников из сектора Газа. Мероприятие прошло несмотря на ограничения и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, передает РИА Новости. Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство Из-за возможного нападения Ирана на Израиль власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Оно будет закрыто с 23:00 (мск) субботы. Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) объявило о готовности систем обороны и нападения ВВС страны. На данный момент в воздухе находится значительное количество самолетов, а также ведется тесная координация с американскими вооруженными силами. Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Власти соседних стран закрывают воздушное пространство, а Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. Как страна готовится к возможному удару Ирана — в материале URA.RU. Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, требуя проведения досрочных выборов и освобождения заложников из сектора Газа. Мероприятие прошло несмотря на ограничения и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, передает РИА Новости. Из-за возможного нападения Ирана на Израиль власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Оно будет закрыто с 23:00 (мск) субботы. Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) объявило о готовности систем обороны и нападения ВВС страны. На данный момент в воздухе находится значительное количество самолетов, а также ведется тесная координация с американскими вооруженными силами. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю.