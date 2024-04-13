13 апреля 2024

Израиль готовится к удару Ирана по стране: что происходит

Al Jazeera: США ожидают атаки Ирана по Израилю 14 апреля
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Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве (архивное фото) Фото:

США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Власти соседних стран закрывают воздушное пространство, а Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. Как страна готовится к возможному удару Ирана — в материале URA.RU.

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, требуя проведения досрочных выборов и освобождения заложников из сектора Газа. Мероприятие прошло несмотря на ограничения и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, передает РИА Новости.

Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство

Из-за возможного нападения Ирана на Израиль власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Оно будет закрыто с 23:00 (мск) субботы.

Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС

Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) объявило о готовности систем обороны и нападения ВВС страны. На данный момент в воздухе находится значительное количество самолетов, а также ведется тесная координация с американскими вооруженными силами.

Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю.

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США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Власти соседних стран закрывают воздушное пространство, а Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. Как страна готовится к возможному удару Ирана — в материале URA.RU. Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, требуя проведения досрочных выборов и освобождения заложников из сектора Газа. Мероприятие прошло несмотря на ограничения и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, передает РИА Новости. Из-за возможного нападения Ирана на Израиль власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Оно будет закрыто с 23:00 (мск) субботы. Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) объявило о готовности систем обороны и нападения ВВС страны. На данный момент в воздухе находится значительное количество самолетов, а также ведется тесная координация с американскими вооруженными силами. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю.
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