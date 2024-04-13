Израиль готовится к удару Ирана по стране: что происходит

США допустили, что Иран может напасть на Израиль 14 апреля. Власти соседних стран закрывают воздушное пространство, а Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. Как страна готовится к возможному удару Ирана — в материале URA.RU.
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, требуя проведения досрочных выборов и освобождения заложников из сектора Газа. Мероприятие прошло несмотря на ограничения и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, передает РИА Новости.
Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство
Из-за возможного нападения Ирана на Израиль власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Оно будет закрыто с 23:00 (мск) субботы.
Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС
Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) объявило о готовности систем обороны и нападения ВВС страны. На данный момент в воздухе находится значительное количество самолетов, а также ведется тесная координация с американскими вооруженными силами.
Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль
Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю.
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