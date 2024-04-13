13 апреля 2024
12 апреля 2024

Жителям ЯНАО вручили медали за содействие СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация юбилейной медали к 90-летию Свердловской области. Екатеринбург, памятная медаль к 90-летию свердловской области
Ямальцам, которые помогают военнослужащим с самого начала СВО, вручили медали Фото:

В Салехарде восьмерых ямальцев наградили медалями «За содействие специальной военной операции». Вручение проводили мэр города Алексей Титовский и военнослужащий второго батальона девяностого инженерно-саперного полка Сергей Кожохарь.

«Медали вручили салехардцам, которые всеми силами помогают нашим бойцам. Эти парни собирают гуманитарную помощь, обмундирование, все необходимое и доставляют в зону военных действий. Из Салехарда были отправлены уже 190 тонн гуманитарной помощи, 82 автомобиля», — рассказал Титовский «ГТРК Вектор».

Кожохарь уточнил, что эти волонтеры помогают военнослужащим с самого начала СВО. Он принес благодарности, добавив, что «сидеть дома и говорить о чем-то может каждый, а встать, пойти, сделать — для этого нужно мужество и силы».

Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры.

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В Салехарде восьмерых ямальцев наградили медалями «За содействие специальной военной операции». Вручение проводили мэр города Алексей Титовский и военнослужащий второго батальона девяностого инженерно-саперного полка Сергей Кожохарь. «Медали вручили салехардцам, которые всеми силами помогают нашим бойцам. Эти парни собирают гуманитарную помощь, обмундирование, все необходимое и доставляют в зону военных действий. Из Салехарда были отправлены уже 190 тонн гуманитарной помощи, 82 автомобиля», — рассказал Титовский «ГТРК Вектор». Кожохарь уточнил, что эти волонтеры помогают военнослужащим с самого начала СВО. Он принес благодарности, добавив, что «сидеть дома и говорить о чем-то может каждый, а встать, пойти, сделать — для этого нужно мужество и силы». Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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