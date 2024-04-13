Жителям ЯНАО вручили медали за содействие СВО

В Салехарде восьмерых ямальцев наградили медалями «За содействие специальной военной операции». Вручение проводили мэр города Алексей Титовский и военнослужащий второго батальона девяностого инженерно-саперного полка Сергей Кожохарь.
«Медали вручили салехардцам, которые всеми силами помогают нашим бойцам. Эти парни собирают гуманитарную помощь, обмундирование, все необходимое и доставляют в зону военных действий. Из Салехарда были отправлены уже 190 тонн гуманитарной помощи, 82 автомобиля», — рассказал Титовский «ГТРК Вектор».
Кожохарь уточнил, что эти волонтеры помогают военнослужащим с самого начала СВО. Он принес благодарности, добавив, что «сидеть дома и говорить о чем-то может каждый, а встать, пойти, сделать — для этого нужно мужество и силы».
Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры.
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В Салехарде восьмерых ямальцев наградили медалями «За содействие специальной военной операции». Вручение проводили мэр города Алексей Титовский и военнослужащий второго батальона девяностого инженерно-саперного полка Сергей Кожохарь. «Медали вручили салехардцам, которые всеми силами помогают нашим бойцам. Эти парни собирают гуманитарную помощь, обмундирование, все необходимое и доставляют в зону военных действий. Из Салехарда были отправлены уже 190 тонн гуманитарной помощи, 82 автомобиля», — рассказал Титовский «ГТРК Вектор». Кожохарь уточнил, что эти волонтеры помогают военнослужащим с самого начала СВО. Он принес благодарности, добавив, что «сидеть дома и говорить о чем-то может каждый, а встать, пойти, сделать — для этого нужно мужество и силы». Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры.