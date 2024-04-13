Жители курганского села из зоны затопления мечтают построить ковчег

Населению села Белозерское Курганской области предложили скинуться деньгами на ковчег. По подсчетам telegram-канала «ИС Белозерское», денег от компенсационных выплат хватит на покрытие кредита на стройматериалы.
«Грубо говоря, население Белозерского составляет 5000 человек. Если каждому выплатят по 10 000 рублей, то это будет 50 000 000 рублей. Думаем, этого хватит на покрытие кредита на стройматериалы для строительства ковчега», — написано в мессенджере.
Территория находится в зоне риска из-за усугубившейся паводковой обстановки в регионе. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что сейчас вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского округов и Кургана. О самых важных событиях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.
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Населению села Белозерское Курганской области предложили скинуться деньгами на ковчег. По подсчетам telegram-канала «ИС Белозерское», денег от компенсационных выплат хватит на покрытие кредита на стройматериалы. «Грубо говоря, население Белозерского составляет 5000 человек. Если каждому выплатят по 10 000 рублей, то это будет 50 000 000 рублей. Думаем, этого хватит на покрытие кредита на стройматериалы для строительства ковчега», — написано в мессенджере. Территория находится в зоне риска из-за усугубившейся паводковой обстановки в регионе. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что сейчас вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского округов и Кургана. О самых важных событиях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.