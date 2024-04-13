Паводок в Курганской области усиливается: главное к вечеру 13 апреля

Власти Курганской области усилили борьбу с паводком

13 апреля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

В Курган идет волна паводка (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большая вода приближается к Кургану. В область прибывают спасатели МЧС из соседних регионов, идет эвакуация населения. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым проверили дамбу и другие гидротехнические сооружения. Курганские власти бурят десятки скважин рядом с Барабой у Тобола, чтобы снизить разрушительные последствия наводнения. Главное о паводке к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU. Ситуация с паводком Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны, предупредил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Жителей микрорайона Смолино, станции Камчиха, домов за Кировским мостом и садовых товариществ попросили днем эвакуироваться на автобусах. Эвакуированных, которым негде переждать паводок, разместят в ПВР в гимназиях № 31 и № 32. Вечером 13 апреля в Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Людей эвакуируют из сел Утятское, Межборное, Нагорское. В Кургане за последние шесть часов уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Готовность Кургана к наводнению проверил глава Минстроя РФ Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем, подчеркнул Файзуллин. В Кургане сформировали более 20 аварийных бригад, которые готовы устранять переливы воды через дамбу. В область прибыли спасатели из Ханты-Мансийска Добровольцы Гумкорпуса из Ханты-Мансийска отправились на борьбу с паводками в Курганскую область. Волонтеры будут строить заграждения, а также сопровождать эвакуированных. В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Курганские власти бурят скважины против паводка Чиновники бурят 100 скважин глубиной по пять метров вдоль берега реки Тобол возле села Бараба. Оно находится в 30 км от Кургана. Сейчас именно туда подступает большая вода. По логике властей, сухая земля быстро впитает воду. В итоге это поможет спасти Курган от крупного наводнения. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Власти разъяснили условия получения матпомощи при наводнении Власти Кургана уточнили критерии для получения материальной помощи от 10 тысяч рублей пострадавшим от паводка, исключив тех, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, но еще не затронуты водой. В Курганской области за несколько дней поступило около тысячи заявлений на получение финансовой помощи. Более половины из них — от жителей Кургана и Белозерского округа, где вода еще не дошла до домов. Шумков предупредил курганцев об опасности паводка Губернатор Курганской области заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получиться переждать опасный период на крышах своих домов. Вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко не безграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан, отметил Шумков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая вода приближается к Кургану. В область прибывают спасатели МЧС из соседних регионов, идет эвакуация населения. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым проверили дамбу и другие гидротехнические сооружения. Курганские власти бурят десятки скважин рядом с Барабой у Тобола, чтобы снизить разрушительные последствия наводнения. Главное о паводке к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU. Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны, предупредил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Жителей микрорайона Смолино, станции Камчиха, домов за Кировским мостом и садовых товариществ попросили днем эвакуироваться на автобусах. Эвакуированных, которым негде переждать паводок, разместят в ПВР в гимназиях № 31 и № 32. Вечером 13 апреля в Притобольном округе недалеко от Кургана власти проводят эвакуацию жителей из-за паводка. Людей эвакуируют из сел Утятское, Межборное, Нагорское. В Кургане за последние шесть часов уровень воды в Тоболе повысился на четыре сантиметра. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин назвал адекватными меры, которые предпринимает губернатор и правительство Курганской области в условиях паводка. Об этом министр заявил на встрече со спасателями МЧС в Кургане. Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем, подчеркнул Файзуллин. В Кургане сформировали более 20 аварийных бригад, которые готовы устранять переливы воды через дамбу. Добровольцы Гумкорпуса из Ханты-Мансийска отправились на борьбу с паводками в Курганскую область. Волонтеры будут строить заграждения, а также сопровождать эвакуированных. В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Чиновники бурят 100 скважин глубиной по пять метров вдоль берега реки Тобол возле села Бараба. Оно находится в 30 км от Кургана. Сейчас именно туда подступает большая вода. По логике властей, сухая земля быстро впитает воду. В итоге это поможет спасти Курган от крупного наводнения. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Власти Кургана уточнили критерии для получения материальной помощи от 10 тысяч рублей пострадавшим от паводка, исключив тех, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, но еще не затронуты водой. В Курганской области за несколько дней поступило около тысячи заявлений на получение финансовой помощи. Более половины из них — от жителей Кургана и Белозерского округа, где вода еще не дошла до домов. Губернатор Курганской области заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получиться переждать опасный период на крышах своих домов. Вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко не безграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан, отметил Шумков.