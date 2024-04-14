Почему Иран атакует Израиль: причины

Иран ударил по Израилю ракетами и беспилотниками

14 апреля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Израильские войска готовы встретить иранские удары Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран предупредил Израиль о ракетной атаке и запустил в направлении страны сотни дронов. По данным израильских журналистов, беспилотники достигнут цели в считанные часы. Правительство Израиля заявило о готовности во всеоружии встретить удар противника. Подробнее о разгоревшемся конфликте — в материале URA.RU. Новый виток палестинско-израильского конфликта Конфликт между Израилем и Палестиной длится более 75 лет. В нем Иран поддерживает палестинские группировки. Израильские войска 1 апреля нанесли удар ракетами истребителей F-35 по кварталу Меззе на западе Дамаска (Сирия), где располагались посольство и консульство Ирана. В результате атаки погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Здание консульства было полностью уничтожено. Посол Ирана Хосейн Акбари находился на работе, но не пострадал. На том же месте размещены резиденции, где останавливаются представители КСИР. Одна из ракет попала в виллу, где проводятся встречи с ливанскими и палестинскими организациями. Доводы МИД Ирана Иран осудил израильские власти за удар по консульству в Сирии. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что нападение стало «грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях». Он потребовал от мировых лидеров солидарных высказываний и принятия мер против Израиля. «Иран оставляет за собой право принять контрмеры против нападения. Мы примем решение о том, как наказать агрессора», — было указано в сообщении МИД страны. При ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР При атаке на консульство Ирана в Дамаске погиб генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди. Он являлся бригадным генералом, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Его смерть в тот же день подтвердили источники изданий Reuters и Al-Maydeen. Позже появилась информация о гибели еще одного генерала корпуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран предупредил Израиль о ракетной атаке и запустил в направлении страны сотни дронов. По данным израильских журналистов, беспилотники достигнут цели в считанные часы. Правительство Израиля заявило о готовности во всеоружии встретить удар противника. Подробнее о разгоревшемся конфликте — в материале URA.RU. Конфликт между Израилем и Палестиной длится более 75 лет. В нем Иран поддерживает палестинские группировки. Израильские войска 1 апреля нанесли удар ракетами истребителей F-35 по кварталу Меззе на западе Дамаска (Сирия), где располагались посольство и консульство Ирана. В результате атаки погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Здание консульства было полностью уничтожено. Посол Ирана Хосейн Акбари находился на работе, но не пострадал. На том же месте размещены резиденции, где останавливаются представители КСИР. Одна из ракет попала в виллу, где проводятся встречи с ливанскими и палестинскими организациями. Иран осудил израильские власти за удар по консульству в Сирии. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что нападение стало «грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях». Он потребовал от мировых лидеров солидарных высказываний и принятия мер против Израиля. «Иран оставляет за собой право принять контрмеры против нападения. Мы примем решение о том, как наказать агрессора», — было указано в сообщении МИД страны. При атаке на консульство Ирана в Дамаске погиб генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди. Он являлся бригадным генералом, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Его смерть в тот же день подтвердили источники изданий Reuters и Al-Maydeen. Позже появилась информация о гибели еще одного генерала корпуса.