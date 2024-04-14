В США обеспокоились поспешными решениями Израиля в ответ на атаку Ирана. Видео

NBC: администрация США переживает из-за ответной атаки Израиля на Иран

14 апреля 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Американские официальные лица выражают беспокойство относительно того, что Израиль может предпринять необдуманные действия в ответ на иранскую агрессию. Об этом сообщили высокопоставленный представитель администрации США. «Чиновники США обеспокоены тем, что Израиль может быстро что-то предпринять в ответ на нападения Ирана, не задумываясь о возможных последствиях», — сообщил американский представитель, его слова передает NBC. Он отметил, что в администрации считают, что в Израиле не всегда принимают лучшие стратегические решения. Ранее Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Отмечается, что при атаке по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана.