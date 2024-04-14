В США обеспокоились поспешными решениями Израиля в ответ на атаку Ирана. Видео

NBC: администрация США переживает из-за ответной атаки Израиля на Иран
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
По словам представителя администрации, израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американские официальные лица выражают беспокойство относительно того, что Израиль может предпринять необдуманные действия в ответ на иранскую агрессию. Об этом сообщили высокопоставленный представитель администрации США.

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«Чиновники США обеспокоены тем, что Израиль может быстро что-то предпринять в ответ на нападения Ирана, не задумываясь о возможных последствиях», — сообщил американский представитель, его слова передает NBC. Он отметил, что в администрации считают, что в Израиле не всегда принимают лучшие стратегические решения.

Ранее Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Отмечается, что при атаке по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана.

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Американские официальные лица выражают беспокойство относительно того, что Израиль может предпринять необдуманные действия в ответ на иранскую агрессию. Об этом сообщили высокопоставленный представитель администрации США. «Чиновники США обеспокоены тем, что Израиль может быстро что-то предпринять в ответ на нападения Ирана, не задумываясь о возможных последствиях», — сообщил американский представитель, его слова передает NBC. Он отметил, что в администрации считают, что в Израиле не всегда принимают лучшие стратегические решения. Ранее Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Отмечается, что при атаке по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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