Байден отказался помогать Израилю в наступательной операции против Ирана

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден (на фото) отказал в помощи Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент США Джо Байден отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — заявлено в сообщении телеканала. Там же отметили, что об этом сообщил высокопоставленный источник из Белого дома.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном. Однако, он заметил, что страна будет без колебаний защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю. Это он сообщил после атаки Ирана на Израиль.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки Ирана на Израиль. Заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 14 апреля.

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Президент США Джо Байден отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — заявлено в сообщении телеканала. Там же отметили, что об этом сообщил высокопоставленный источник из Белого дома. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном. Однако, он заметил, что страна будет без колебаний защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю. Это он сообщил после атаки Ирана на Израиль. Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки Ирана на Израиль. Заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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