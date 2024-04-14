Байден отказался помогать Израилю в наступательной операции против Ирана

14 апреля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) отказал в помощи Нетаньяху Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Президент США Джо Байден отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — заявлено в сообщении телеканала . Там же отметили, что об этом сообщил высокопоставленный источник из Белого дома. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном. Однако, он заметил, что страна будет без колебаний защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю. Это он сообщил после атаки Ирана на Израиль. Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки Ирана на Израиль. Заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — заявлено в сообщении телеканала. Там же отметили, что об этом сообщил высокопоставленный источник из Белого дома. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном. Однако, он заметил, что страна будет без колебаний защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю. Это он сообщил после атаки Ирана на Израиль. Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки Ирана на Израиль. Заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 14 апреля.