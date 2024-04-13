13 апреля 2024

В Тоболе у Кургана активно прибывает вода

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Карельцева 113. Курган , тобол, река тобол, улица карельцева
Уровень воды в Тоболе составляет почти пять метров, сообщил Вадим Шумков Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол у Кургана прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За ночь он вырос на 54 сантиметра, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. За сутки прирост составил 75 сантиметров.

«Уровень воды в Тоболе за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.

За сутки уровень воды в Тоболе вырос за 75 сантиметров. За два часа рост составил +15 сантиметров.

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За ночь он вырос на 54 сантиметра, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. За сутки прирост составил 75 сантиметров. «Уровень воды в Тоболе за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. За сутки уровень воды в Тоболе вырос за 75 сантиметров. За два часа рост составил +15 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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