В Тоболе у Кургана активно прибывает вода

Уровень воды в Тоболе составляет почти пять метров, сообщил Вадим Шумков
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол у Кургана прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За ночь он вырос на 54 сантиметра, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. За сутки прирост составил 75 сантиметров.
«Уровень воды в Тоболе за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.
За сутки уровень воды в Тоболе вырос за 75 сантиметров. За два часа рост составил +15 сантиметров.
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