Курганцам рассказали о качестве воды во время паводка

Вода в Кургане соответствует нормам. На 14 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».
«По состоянию на 14 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.
В Кургане в преддверии наводнения на очистных сооружениях канализации возвели защитную дамбу высотой два метра. Для этого на территорию завезли около 200 самосвалов грунта. Дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме, а также полностью соблюдалась очистка сточных вод.
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