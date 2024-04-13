13 апреля 2024

Курганцам рассказали о качестве воды во время паводка

«Водный Союз»: вода в Кургане соответствует нормам
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Разное. Курган, смеситель, вода из крана, водоснабжение
Качество воды соответствует нормам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода в Кургане соответствует нормам. На 14 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«По состоянию на 14 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.

В Кургане в преддверии наводнения на очистных сооружениях канализации возвели защитную дамбу высотой два метра. Для этого на территорию завезли около 200 самосвалов грунта. Дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме, а также полностью соблюдалась очистка сточных вод.

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Вода в Кургане соответствует нормам. На 14 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «По состоянию на 14 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации. В Кургане в преддверии наводнения на очистных сооружениях канализации возвели защитную дамбу высотой два метра. Для этого на территорию завезли около 200 самосвалов грунта. Дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме, а также полностью соблюдалась очистка сточных вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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