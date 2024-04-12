В Кургане в преддверии паводка обнесли дамбой очистные сооружения. Фото

12 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Главное сооружение для подачи питьевой воды ОСК в Кургане обнесли дамбой для защиты от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане для обеспечения безопасности главного сооружения по подаче питьевой воды — очистных сооружений канализации (ОСК) — была возведена защитная дамба высотой два метра для предотвращения возможных аварий в период паводка. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «Превентивные противопаводковые мероприятия проведены на очистных сооружениях канализации города. Вокруг возведена грунтовая насыпь высотой два метра. Для этого на территорию ОСК было завезено порядка 200 самосвалов грунта. Защитная дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме и полностью соблюдалась технология очистки сточных вод», — передает организация слова главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова. Ранее аналогичные работы были проведены на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Там коммунальщики возвели дамбу высотой полтора метра для защиты от затопления. Сотрудники компании, по данным «Водного Союза», осуществляют круглосуточный мониторинг их работы в паводковый период. «Водный союз» обнес дамбой главное сооружение для подачи питьевой воды Telegram-канал «АО Водный Союз Курган», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане для обеспечения безопасности главного сооружения по подаче питьевой воды — очистных сооружений канализации (ОСК) — была возведена защитная дамба высотой два метра для предотвращения возможных аварий в период паводка. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «Превентивные противопаводковые мероприятия проведены на очистных сооружениях канализации города. Вокруг возведена грунтовая насыпь высотой два метра. Для этого на территорию ОСК было завезено порядка 200 самосвалов грунта. Защитная дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме и полностью соблюдалась технология очистки сточных вод», — передает организация слова главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова. Ранее аналогичные работы были проведены на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Там коммунальщики возвели дамбу высотой полтора метра для защиты от затопления. Сотрудники компании, по данным «Водного Союза», осуществляют круглосуточный мониторинг их работы в паводковый период.