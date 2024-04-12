В Кургане в преддверии паводка обнесли дамбой очистные сооружения. Фото

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
Главное сооружение для подачи питьевой воды ОСК в Кургане обнесли дамбой для защиты от паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане для обеспечения безопасности главного сооружения по подаче питьевой воды — очистных сооружений канализации (ОСК) — была возведена защитная дамба высотой два метра для предотвращения возможных аварий в период паводка. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Водный Союз» в своем telegram-канале.

«Превентивные противопаводковые мероприятия проведены на очистных сооружениях канализации города. Вокруг возведена грунтовая насыпь высотой два метра. Для этого на территорию ОСК было завезено порядка 200 самосвалов грунта. Защитная дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме и полностью соблюдалась технология очистки сточных вод», — передает организация слова главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова.

Ранее аналогичные работы были проведены на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Там коммунальщики возвели дамбу высотой полтора метра для защиты от затопления. Сотрудники компании, по данным «Водного Союза», осуществляют круглосуточный мониторинг их работы в паводковый период.

«Водный союз» обнес дамбой главное сооружение для подачи питьевой воды
«Водный союз» обнес дамбой главное сооружение для подачи питьевой воды

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В Кургане для обеспечения безопасности главного сооружения по подаче питьевой воды — очистных сооружений канализации (ОСК) — была возведена защитная дамба высотой два метра для предотвращения возможных аварий в период паводка. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «Превентивные противопаводковые мероприятия проведены на очистных сооружениях канализации города. Вокруг возведена грунтовая насыпь высотой два метра. Для этого на территорию ОСК было завезено порядка 200 самосвалов грунта. Защитная дамба необходима, чтобы в случае прихода большой воды сооружения функционировали в безаварийном режиме и полностью соблюдалась технология очистки сточных вод», — передает организация слова главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова. Ранее аналогичные работы были проведены на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Там коммунальщики возвели дамбу высотой полтора метра для защиты от затопления. Сотрудники компании, по данным «Водного Союза», осуществляют круглосуточный мониторинг их работы в паводковый период.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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