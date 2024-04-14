Иран назвал цели ударов по Израилю

Иран утверждает, что атаковал только военные объекты Израиля
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Удары Ирана были нанесены исключительно по военным объектам на территории Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
«Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля», — говорится в сообщении. Слова приводит ТАСС.
Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Президент США Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.