Иран назвал цели ударов по Израилю

Press TV: Иран совершил удары только по военным объектам Израиля
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
Иран утверждает, что атаковал только военные объекты Израиля Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Удары Ирана были нанесены исключительно по военным объектам на территории Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

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«Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля», — говорится в сообщении. Слова приводит ТАСС.

Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Президент США Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты, передает RT.

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Удары Ирана были нанесены исключительно по военным объектам на территории Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. «Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля», — говорится в сообщении. Слова приводит ТАСС. Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Президент США Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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