Иран заявил, что закончил атаку на Израиль: что известно об ударах 14 апреля

В Иерусалиме прогремели взрывы, слышны звуки сирен

14 апреля 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Израиля работали над Иерусалимом, в городе слышны взрывы. Во многих регионах объявлена воздушная тревога. URA.RU подводит итоги атаки по Израилю — в материале. Заявление официальных лиц Ирана П остоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что атаки на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по дипломатическим объектам в Сирии. В заявлении представительства отметили, что запуск дронов был реакцией на нападение на иранские объекты в Дамаске 1 апреля. При этом Иран подчеркнул, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. Новость по теме Почему Иран атакует Израиль: причины Участие США в конфликте Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американские официальные лица выражают беспокойство относительно того, что Израиль может предпринять необдуманные действия в ответ на иранскую агрессию. По его словам, Израиль предпринимает не всегда лучшие стратегические решения. Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным. Слова чиновников передает газета New York Times. Отмечается, что Иран запустил 185 дронов и 36 ракет в сторону Израиля, сообщает argumenti.ru. Два американских чиновника подчеркнули, что интенсивность ударов, наносимых Ираном по территории Израиля, снизилась. Американский президент Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты. По его словам, удары осуществлялись с территорий Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. Атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке не было отмечено. Экстренное заседание Совбеза ООН Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Совбез ООН проведет заседание из-за ударов. По его словам, заседание пройдет в 23:00 по московскому времени. Он подчеркнул, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Израиля работали над Иерусалимом, в городе слышны взрывы. Во многих регионах объявлена воздушная тревога. URA.RU подводит итоги атаки по Израилю — в материале. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американские официальные лица выражают беспокойство относительно того, что Израиль может предпринять необдуманные действия в ответ на иранскую агрессию. По его словам, Израиль предпринимает не всегда лучшие стратегические решения. Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным. Слова чиновников передает газета New York Times. Отмечается, что Иран запустил 185 дронов и 36 ракет в сторону Израиля, сообщает argumenti.ru. Два американских чиновника подчеркнули, что интенсивность ударов, наносимых Ираном по территории Израиля, снизилась. Американский президент Джо Байден сообщил, что Израиль смог сбить почти все запущенные беспилотники и ракеты. По его словам, удары осуществлялись с территорий Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. Атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке не было отмечено. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Совбез ООН проведет заседание из-за ударов. По его словам, заседание пройдет в 23:00 по московскому времени. Он подчеркнул, что наметился потенциально новый острейший ближневосточный кризис.