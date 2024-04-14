ВС РФ ударили по подстанции в Харькове

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В Харькове удар пришелся на подстанцию близь ж\д станции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударили по подстанции около железнодорожной станции в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью был прилет „Герани“, предварительно, по подстанции в районе ж/д станции „Лосево“ в Харькове», — заявил Лебедев РИА Новости. По его словам, в городе сейчас отмечаются перебои в подаче электричества. Он сказал, что об этом ему сообщила агентура.

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Вооруженные силы РФ ударили по подстанции около железнодорожной станции в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью был прилет „Герани“, предварительно, по подстанции в районе ж/д станции „Лосево“ в Харькове», — заявил Лебедев РИА Новости. По его словам, в городе сейчас отмечаются перебои в подаче электричества. Он сказал, что об этом ему сообщила агентура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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