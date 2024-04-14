ВС РФ ударили по подстанции в Харькове

В Харькове удар пришелся на подстанцию близь ж\д станции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ ударили по подстанции около железнодорожной станции в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью был прилет „Герани“, предварительно, по подстанции в районе ж/д станции „Лосево“ в Харькове», — заявил Лебедев РИА Новости. По его словам, в городе сейчас отмечаются перебои в подаче электричества. Он сказал, что об этом ему сообщила агентура.
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