Сапер, потерявший ногу в боях в Артемовске, вернулся на фронт

14 апреля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Командир Ашкеназе» сообщил, что он получил награду «За отвагу» после получения ранения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сапер с позывным «Ашкеназе», потерявший ногу во время боевых действий за Артемовск, после реабилитации и протезирования вернулся на службу в инженерно-саперный батальон. Об этом заявил сам российский военный. «Это уже мой третий контракт. Сейчас я в инженерном батальоне имени Карбышева», — заявил «Ащкеназе» в беседе с корреспондентом РИА Новости. Военный сообщил, что в марте 2023 года ему предстояло выполнить задачу по разминированию. Из-за обстрела ВСУ он получил контузию и был ранен. Его доставили в госпиталь, где он провел некоторое время до мая. Ащкеназе» отметил, что после получения ранения и награждения медалью «За отвагу» он прошел долгий путь восстановления. Активно занимаясь реабилитацией, военный не только вернул себе физическую форму, но и укрепил уверенность в своих силах. После успешного похода в горы он принял решение о возвращении на службу. Мотивацией для «Ашкеназе» стала защита Родины и борьба с возрождающимся нацизмом. Ранее командир группы с позывным «Сварог» сообщил, что группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). По его словам, подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сапер с позывным «Ашкеназе», потерявший ногу во время боевых действий за Артемовск, после реабилитации и протезирования вернулся на службу в инженерно-саперный батальон. Об этом заявил сам российский военный. «Это уже мой третий контракт. Сейчас я в инженерном батальоне имени Карбышева», — заявил «Ащкеназе» в беседе с корреспондентом РИА Новости. Военный сообщил, что в марте 2023 года ему предстояло выполнить задачу по разминированию. Из-за обстрела ВСУ он получил контузию и был ранен. Его доставили в госпиталь, где он провел некоторое время до мая. Ащкеназе» отметил, что после получения ранения и награждения медалью «За отвагу» он прошел долгий путь восстановления. Активно занимаясь реабилитацией, военный не только вернул себе физическую форму, но и укрепил уверенность в своих силах. После успешного похода в горы он принял решение о возвращении на службу. Мотивацией для «Ашкеназе» стала защита Родины и борьба с возрождающимся нацизмом. Ранее командир группы с позывным «Сварог» сообщил, что группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). По его словам, подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных.