02 декабря 2023

Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в Запорожье

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Саперы работали на ореховском направлении, рассказал «Сварог» Фото:
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Группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). Об этом рассказал командир группы с позывным «Сварог».

«Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», — сообщил РИА Новости «Сварог». Он отметил, что подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Какой важный объект был уничтожен, «Сварог» не уточнил.

На ореховском направлении находятся населенные пункты Работино и Вербовое. За время контрнаступления ВСУ смогли незначительно продвинуться на этом направлении, однако сейчас инициативой владеют ВС РФ, пишет RT.

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Группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). Об этом рассказал командир группы с позывным «Сварог». «Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», — сообщил РИА Новости «Сварог». Он отметил, что подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Какой важный объект был уничтожен, «Сварог» не уточнил. На ореховском направлении находятся населенные пункты Работино и Вербовое. За время контрнаступления ВСУ смогли незначительно продвинуться на этом направлении, однако сейчас инициативой владеют ВС РФ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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