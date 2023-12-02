Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в Запорожье

03 декабря 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Саперы работали на ореховском направлении, рассказал «Сварог» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). Об этом рассказал командир группы с позывным «Сварог». «Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», — сообщил РИА Новости «Сварог». Он отметил, что подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Какой важный объект был уничтожен, «Сварог» не уточнил. На ореховском направлении находятся населенные пункты Работино и Вербовое. За время контрнаступления ВСУ смогли незначительно продвинуться на этом направлении, однако сейчас инициативой владеют ВС РФ, пишет RT.

Группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). Об этом рассказал командир группы с позывным «Сварог». «Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», — сообщил РИА Новости «Сварог». Он отметил, что подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Какой важный объект был уничтожен, «Сварог» не уточнил. На ореховском направлении находятся населенные пункты Работино и Вербовое. За время контрнаступления ВСУ смогли незначительно продвинуться на этом направлении, однако сейчас инициативой владеют ВС РФ, пишет RT.