Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в Запорожье

Группа российских саперов 539-го инженерно-саперного полка уничтожила важный объект ВСУ на ореховском направлении (Запорожская область). Об этом рассказал командир группы с позывным «Сварог».
«Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», — сообщил РИА Новости «Сварог». Он отметил, что подразделения ВСУ не могут продвинуться из-за действий российских военных. Какой важный объект был уничтожен, «Сварог» не уточнил.
На ореховском направлении находятся населенные пункты Работино и Вербовое. За время контрнаступления ВСУ смогли незначительно продвинуться на этом направлении, однако сейчас инициативой владеют ВС РФ, пишет RT.
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