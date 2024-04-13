13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Тюменской области ограничили движения из-за смертельной аварии с большегрузами. Фото

На трассе Тюмень — Омск ограничили движения из-за аварии с большегрузами
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, реанимобиль, ленинский районный суд, оказание помощи, реанимация, скорая медицинская помощь, сотрудница полиции
В аварии погиб 30-летний житель Новосибирской области Фото:

На 293-м километре трассы Тюмень — Омск из-за аварии с тремя большегрузами движение осуществляется в реверсивном порядке. В результате ДТП погиб пассажир «КамАЗа», а его водитель сильно пострадал. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД.

«По предварительным данным, на 293-м километре трассы Тюмень — Омск 38-летний водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию, произошло столкновение с впереди идущим MAN. После чего DAF выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным „КамАЗ“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение на трассе осуществляется в реверсивном порядке, по обочине.

В аварии погиб 30-летний пассажир «КамАЗа». Мужчина проживал в Новосибирской области. 57-летний мужчина, управлявший «КамАзом» с тяжелой травмой госпитализирован в больницу. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственная группа.

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На 293-м километре трассы Тюмень — Омск из-за аварии с тремя большегрузами движение осуществляется в реверсивном порядке. В результате ДТП погиб пассажир «КамАЗа», а его водитель сильно пострадал. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД. «По предварительным данным, на 293-м километре трассы Тюмень — Омск 38-летний водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию, произошло столкновение с впереди идущим MAN. После чего DAF выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным „КамАЗ“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение на трассе осуществляется в реверсивном порядке, по обочине. В аварии погиб 30-летний пассажир «КамАЗа». Мужчина проживал в Новосибирской области. 57-летний мужчина, управлявший «КамАзом» с тяжелой травмой госпитализирован в больницу. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственная группа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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