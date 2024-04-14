ХАМАС поддержал военную операцию Ирана в Израиле. Видео

14 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

ХАМАС назвал естественным правом Ирана атаковать Израиль Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Военная операция Ирана против Израиля — это естественное право государства и ответ на атаку по иранскому консульству. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС, которое сейчас находится в активной фазе конфликта с Иерусалимом. Новость по теме Почему Иран атакует Израиль: причины «Считаем военную операцию, проведенную Исламской Республикой Иран против [Израиля], естественным правом и заслуженным ответом на преступление, заключающееся в нападении на иранское консульство в Дамаске», — говориться в обращении ХАМАС. Группировка при этом назвала Израиль «оккупационным сионистским образованием». Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. По заявлению Тегерана, это — ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Иран подчеркнул, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. Газета The New York Times утоняет, что Израиль скоординирует с союзниками ответ на удар Ирана. С 7 октября страна находится в открытом конфликте с палестинским движением ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная операция Ирана против Израиля — это естественное право государства и ответ на атаку по иранскому консульству. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС, которое сейчас находится в активной фазе конфликта с Иерусалимом. «Считаем военную операцию, проведенную Исламской Республикой Иран против [Израиля], естественным правом и заслуженным ответом на преступление, заключающееся в нападении на иранское консульство в Дамаске», — говориться в обращении ХАМАС. Группировка при этом назвала Израиль «оккупационным сионистским образованием». Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. По заявлению Тегерана, это — ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Иран подчеркнул, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. Газета The New York Times утоняет, что Израиль скоординирует с союзниками ответ на удар Ирана. С 7 октября страна находится в открытом конфликте с палестинским движением ХАМАС.