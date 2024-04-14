ХАМАС поддержал военную операцию Ирана в Израиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв,  stock
ХАМАС назвал естественным правом Ирана атаковать Израиль Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Военная операция Ирана против Израиля — это естественное право государства и ответ на атаку по иранскому консульству. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС, которое сейчас находится в активной фазе конфликта с Иерусалимом.

Новость по теме
Почему Иран атакует Израиль: причины

«Считаем военную операцию, проведенную Исламской Республикой Иран против [Израиля], естественным правом и заслуженным ответом на преступление, заключающееся в нападении на иранское консульство в Дамаске», — говориться в обращении ХАМАС. Группировка при этом назвала Израиль «оккупационным сионистским образованием».

Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. По заявлению Тегерана, это — ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Иран подчеркнул, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. Газета The New York Times утоняет, что Израиль скоординирует с союзниками ответ на удар Ирана. С 7 октября страна находится в открытом конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военная операция Ирана против Израиля — это естественное право государства и ответ на атаку по иранскому консульству. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС, которое сейчас находится в активной фазе конфликта с Иерусалимом. «Считаем военную операцию, проведенную Исламской Республикой Иран против [Израиля], естественным правом и заслуженным ответом на преступление, заключающееся в нападении на иранское консульство в Дамаске», — говориться в обращении ХАМАС. Группировка при этом назвала Израиль «оккупационным сионистским образованием». Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. По заявлению Тегерана, это — ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Иран подчеркнул, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. Газета The New York Times утоняет, что Израиль скоординирует с союзниками ответ на удар Ирана. С 7 октября страна находится в открытом конфликте с палестинским движением ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...